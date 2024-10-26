Военкор заявил о переходе Селидово под контроль российских войск

Военный корреспондент Александр Коц заявил в своем Telegram-канале, что город Селидово на Покровском направлении специальной военной операции (СВО) переходит под контроль ВС России.

По информации Коца, группировка войск «Центр» продолжает штурмовать город. Кроме того, как указал военкор, подразделения российской армии уже присутствуют в Вишневом и продвигаются к Новодмитровке от западных окраин Цукурино, формируя выступ фронта.

Военкор отметил, что Селидово является важным узлом обороны Покровска и центральным опорным пунктом в большом укрепрайоне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

25 октября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинским властям нужно готовить оборону Павлограда и Изюма, поскольку российские войска уже вошли в Селидово и Купянск.

В этот же день издание «Страна.ua», ссылаясь на бойца ВСУ Станислава Бунятова, писало, что Вооруженные силы России прорвались в поселок Вишневое, расположенный западнее Селидово.

Ранее стало известно о постоянных попытках ВСУ покинуть Селидово.