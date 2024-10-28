Силовики рассказали о стратегическом значении поселка Цуркино для ВС РФ

Освобождение российскими войсками поселка Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР) приведет к сжатию в клещи группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахове. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Цукурино — важный участок фронта. Освобождение поселка приближает сжатие клещей вокруг противника в Курахове», — сказал собеседник агентства.

Также взятие под контроль Цукурино позволит армии России выровнять линию фронта на этом участке, добавил источник.

28 октября министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 114-ю отдельную мотострелковую бригаду Вооруженных сил РФ с освобождением Цукурино. По словам главы Минобороны, соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях в ходе специальной военной операции.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что город Селидово переходит под контроль войск России. По словам журналиста, российские подразделения уже присутствуют в Вишневом и продвигаются к Новодмитровке от западных окраин Цукурино, формируя выступ фронта.

Ранее военный эксперт оценил стратегическое значение Селидово.