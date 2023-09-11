Владимир Путин отметил потенциал импортозамещения судостроительного комплекса «Звезда»

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда», реализуемый в Приморском крае консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью». Президент РФ осмотрел новые суда, в том числе строящиеся.

Также в рамках визита он принял участие в торжественной церемонии имянаречения двух судов усиленного ледового класса и поздравил работников предприятия и экипаж новых судов.

«Свои имена будут присвоены двум новым судам гражданского флота. Нефтяной танкер будет носить имя нашего писателя, любимого многими, – Валентина Саввича Пикуля, чье творчество во много посвящено отечественной истории, нашему флоту, защитникам наших дальневосточных рубежей. А танкер-газовоз назван в честь государственного деятеля, председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, человека, который внес огромный вклад в развитие Дальнего Востока, всей нашей страны, экономики и ее ключевых отраслей», — сказал Путин.

По его словам, коллективу «Звезды» предстоит решать новые важные задачи, в том числе в сфере повышения локализации производства, широком применении отечественных разработок и решений.

«Я абсолютно уверен, что с каждым новым сданным кораблем уровень локализации на «Звезде» будет постоянно возрастать», — добавил он.

Глава государства ознакомился с ходом строительства двух ледокольных танкеров-газовозов СПГ ледового класса ARC7, формирование корпусов которых в настоящее время ведется в сухом доке. При этом Путину продемонстрировали уже готовящийся к ходовым испытаниям танкер типа «Афрамакс» «Восточный Проспект», многофункциональное судно снабжения «Святая Мария», а также танкер типа MR «Иван Айвазовский» и газовоз «Петр Столыпин». Как отмечают в компании, производство таких типов судов – уникальный опыт для всей российской судостроительной отрасли.

«Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны – арктической державы, востребовано для реализации нашей долгосрочной стратегии по освоению Арктики, для обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных, логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира», — заявил Путин.

Отмечается, что «Валентин Пикуль» и «Алексей Косыгин» стали очередными судами, успешно построенными на ССК «Звезда». Всего на верфи спущено на воду уже 12 судов, переданы заказчикам 4 танкера типа «Афрамакс» общим дедвейтом 450 000 тонн, активно строятся еще 23 судна из более чем 50-ти, находящихся в портфеле заказов предприятия. Общий дедвейт заказов превышает 3 млн тонн.

За неполные 7 лет с начала производственной деятельно на ССК «Звезда» уже решены ключевые технологические задачи, введены в эксплуатацию и работают основание объекты - блок корпусных производств, окрасочные камеры, цех сборки блоков, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов, самый современный и производительный в России трубообрабатывающий цех.