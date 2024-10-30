ВС России уничтожили несколько беспилотников в Белгородской и Воронежской областях

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С 08:50 до 09:50 (мск) пресечены попытки совершить атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — говорится в публикации.

Накануне глава Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении беспилотника в регионе.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.