Российские военные ночью сбили беспилотник над Орловской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Ночью над Орловской областью был сбит один вражеский беспилотный летательный аппарат», — написал он.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

«Оперативные службы проводят проверочные мероприятия на месте происшествия», — добавил Клычков.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом город Железногорск в Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.