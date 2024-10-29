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ВСУ два раза атаковали село в приграничном регионе РФ

Гладков: ВСУ дважды атаковали село Нижнее Березово-Второе, ранены два человека

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один мирный житель получил ранение в области шеи, другой — осколочные ранения рук и ног. Пострадавшие были госпитализированы в больницы города Белгорода.

Обстрелы со стороны ВСУ привели к тому, что в трех частных домах были выбиты окна, а также повреждены крыши, фасады, надворные постройки и заборы. Кроме того, осколками посекло две машины. Из-за повреждения линии электропередачи семь населенных пунктов оказались обесточены, отметил Гладков.

Он добавил, что оперативные и аварийные службы начнут работу на местах прилетов после согласования с министерством обороны РФ.

29 октября Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа двое мужчин пострадали от разрыва суббоеприпасов, которые разбросали ВСУ.

Ранее дрон ВСУ попал в многоэтажку в Белгороде.

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