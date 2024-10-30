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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении дрона над территорией региона

Богомаз: над Брянской областью уничтожили беспилотник самолетного типа

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия ведут работу оперативные и экстренные службы.

Богомаз выразил благодарность российским военнослужащим.

29 октября сообщалось, что в Брянской области уничтожили отряд диверсантов численностью 10 человек. Пешая группа противника была обнаружена в Климовском районе Брянской области в ходе ведения пограничной воздушной разведки.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО за час уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. По данным оборонного ведомства, атаки проводились в период с 18:30 до 19:30 мск.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.

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