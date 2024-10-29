Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село в Белгородской области

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал село Бехлевка Белгородского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В результате взрыва повреждена линия электропередач, поэтому в поселке Октябрьский, селах Бехлевка, Варваровка, Толоконное, Петровка и Соловьевка временно отсутствует электричество.

Губернатор уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.

29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа Белгородской области, в результате чего пострадали два человека.

В тот же день Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа двое мужчин пострадали от разрыва суббоеприпасов, которые разбросали ВСУ.

Ранее дрон ВСУ попал в многоэтажку в Белгороде.