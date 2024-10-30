Жительница Украинска рассказала, как российский военный спас двоих детей

Жительница города Украинска (ДНР) заявила в беседе с телеканалом RT, что в ходе боев за населенный пункт украинские военные бросили гранаты в подвал, в котором находились дети.

По ее словам, тогда жертвами стали 14 мирных жителей, в том числе солдат Вооруженных сил России, который спас двоих детей, накрыв их собой.

Женщина также рассказала RT, как она и ее мать были вынуждены два месяца не выходить на улицу из-за обстрелов.

«Ослабли, очень ослабли... Когда после зачистки пришел военный, он спустился в подвал, посмотрел на мою маму и пообещал ей, что поможет», — вспомнила она.

26 октября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил Украинск, взятый под контроль российской армией. Главе ДНР при разговоре с местными жителями в одном из подвалов один из них сообщил, что электричества в городе не стало «еще при Украине, и воды тоже долго нет, с 2022 года».

Позже Пушилин заявил, что, по предварительной информации, до двух тысяч человек находятся в этом городе.

По данным министерства обороны России, Украинск перешел под контроль ВС РФ 26 сентября.

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