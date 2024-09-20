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Житель Суджи рассказал о жестокости наемников ВСУ

Житель Суджи рассказал, как грузинские и европейские наемники убивали горожан

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Global Look Press

Грузинские, польские и европейские наемники в рядах Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область, убивали жителей Суджи без разбора, грабили дома и насиловали женщин. О жестокости украинских наемников РИА Новости рассказал сумевший сбежать из оккупированного города Владимир Мальцев.

«Много убило людей, когда мы выезжали. Знакомых убили <...> А грузины, поляки, французы, эти все наемники — они просто истребляли людей как тараканов», — рассказал Мальцев.

Ссылаясь на очевидцев, мужчина рассказал, что украинские солдаты предупреждали и предлагали жителям Суджи бежать, пока не приехали наемники.

До этого житель города Суджа в Курской области заявил, что во время эвакуации из населенного пункта по нему с женой и детьми начал стрелять один из вторгшихся в регион украинских солдат.

Как сказал житель города, боец ВСУ стрелял из автомата. При этом он выразил уверенность, что украинский военный знал, что открыл огонь по детям.

Ранее житель Курской области обвинил солдат ВСУ в избиении мирных граждан.

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