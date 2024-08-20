Путин впервые посетил Российский университет спецназа в Чечне

Президент РФ Владимир Путин в сопровождении главы Чечни Рамзана Кадырова прибыл в Российский университет спецназа (РУС). Глава государства посмотрит, как тренируются добровольцы перед отправкой в зону специальной военной операции, пишет ТАСС.

В ходе тренировки бойцы продемонстрируют навыки стрельбы из огнестрельного оружия, тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.

20 августа в ходе визита в Чечню Путин посетил место захоронения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Российский лидер выразил свое глубокое уважение и почтение к памяти Героя России, подчеркнув его важную роль в формировании мирной и процветающей республики.

Во вторник Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана.

Ранее Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане.