Сына Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

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Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, получил должность куратора Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

«По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал глава республики.

28 апреля Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе планируется создать Международный российско-исламский фонд и международный медиацентр.

До этого Кадыров сообщил, что станица Шелковская Чеченской Республики приобретет статус города. Глава региона добавил, что это позволит решать возникающие вопросы местного назначения, а также развивать производства и повысить инвестиционную привлекательность. Станица Шелковская является административным центром Шелковского района.

Ранее Кадыров рассказал, сколько добровольцев для СВО подготовили в Чечне.