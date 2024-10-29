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Губернатор Калужской области сообщил о найденных обломках беспилотника в лесу

Губернатор Шапша: житель Калужской области нашел обломки дрона в лесу

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Shutterstock

В Думиничском районе Калужской области местный житель нашел в лесном массиве обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, на месте обнаружения работает оперативная группа.

Глава региона призвал граждан быть особенно внимательными и строго следовать правилам: сразу же звонить в экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки, так как на них может быть взрывчатка.

До этого в Минобороны сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, два беспилотника сбили над территорией Белгородской области, по два — в Брянской и Курской областях и один — над акваторией Черного моря.

27 октября Минобороны сообщило, что за 4,5 часа российские средства противовоздушной обороны перехватили над регионами страны 26 украинских дронов. Большего всего БПЛА (22) сбили над Брянской областью, над Белгородской областью уничтожили три беспилотника, а над Курской — один.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.

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