Над Брянской областью сбили шесть беспилотников

Над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Как отметил глава области, никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают экстренные службы.

28 октября дежурные средства противовоздушной обороны менее чем за час перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Липецкой области. Позже стало известно, что в регионе перехватили шестой беспилотник.

Кроме того, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Ранее ФСБ заявила о ликвидации диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую областью.