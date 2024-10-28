В Липецкой области сбили еще один беспилотник ВСУ

В Липецкой области сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа противника. Таким образом, военные пресекли попытку ВСУ провести террористическую атаку по объектам на территории России, заключили в ведомстве.

Губернатор региона Игорь Артамонов подытожил, что за день над Липецкой областью сбили шесть беспилотников противника. Однако никто из местных жителей не пострадал. Сейчас оперативные службы занимаются обезвреживанием упавших обломков.

За час до этого в Минобороны сообщали, что средства ПВО перехватили и уничтожили сразу пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией региона.

Днем в понедельник, 28 октября, министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами. В Минобороны уточнили, что десять беспилотников были сбиты над Курской областью, пять — над Орловской, пять — над Брянской и еще один над Белгородской областью.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку.