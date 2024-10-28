В Липецкой области менее чем за час сбили пять беспилотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) менее чем за час перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Липецкой области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что летательные аппараты ВСУ сбили в период с 16:00 до 16:45 мск. Таким образом российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам в регионе, заключили в Минобороны.

За час до этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают оперативные службы.

Днем в понедельник, 28 октября, министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами. В Минобороны уточнили, что десять беспилотников были сбиты над Курской областью, пять — над Орловской, пять — над Брянской и еще один над Белгородской областью.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку.