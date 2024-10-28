ФСБ заявила о ликвидации диверсантов, пытавшихся проникнуть в Россию в Брянской области

В ФСБ сообщили, что в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы и ликвидированы четыре диверсанта. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, остатки диверсионно-разведивательной группы противника поразили ракетно-артиллерийским ударом. При осмотре у ликвидированных диверсантов нашли иностранное вооружение, экипировку и средства связи.

Также у диверсантов нашли личные предметы, которые говорили о принадлежности к третьим странам, а на теле одного из диверсантов увидели татуировку парашютно-десантного разведполка сухопутных войск США.

Накануне над Брянской областью за час были сбиты 15 вражеских БПЛА самолетного типа.

26 октября российские военные остановили подразделения Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться через российскую границу в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли около 10 военных и боевую машину пехоты CV-90. Один украинский военный сдался в плен.

Ранее стало известно, что трое российских военных десять дней выполняли задачи в тылу ВСУ.