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В Орловской области сбили шесть украинских беспилотников

Губернатор Клычков: в Орловской области сбили шесть украинских беспилотников

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что над регионом были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Продолжаются воздушные атаки на Орловскую область – шесть вражеских беспилотных летательных аппарата сбиты нашими средствами ПВО», — написал глава региона.

По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают оперативные службы.

Днем в понедельник, 28 октября, министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами. В Минобороны уточнили, что десять беспилотников были сбиты над Курской областью, пять — над Орловской, пять — над Брянской и еще один над Белгородской областью.

Также 28 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ при помощи беспилотника атаковали многоквартирный дом в Белгороде.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку.

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