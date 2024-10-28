Вдову «Гудвина» объявили в розыск

Вдову специалиста по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» Евгению Яренкевич с позывным «Ежик» объявили в розыск. Об этом она рассказала в интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Она сбежала из зоны СВО в Москву после угрозы «обнулением». По словам Яренкевич, она последние месяцы помогала следствию с расследованием гибели «Гудвина» и подполковника Сергея Грицая с позывным «Эрнест» в Донецке. Она заявила, что получила предупреждение о том, что командир «Гудвина» и «Эрнеста» Игорь Пузик велел «обнулить Ежика». В начале октября ее приказали командировать под Работино. При этом расследование на тот момент еще не завершилось.

Яренкевич приняла решение уехать в Москву, чтобы привлечь внимание к своей ситуации и продолжить расследование смерти мужа. Она обратилась в приемную следственного комитета и министерства обороны РФ. Девушка отметила, что не меняла номера телефонов и не пытается скрываться, но ее объявили в розыск из-за того, что 14 октября она не пришла на утреннее построение.

Операторов беспилотников «Эрнест» и «Гудвин» перевели в штурмовики и направили на опасное задание в сентябре 2024 года, после чего они погибли. В своих предсмертных видео оба военных заявили, что командование приняло решение об их переводе в пехоту из-за конфликта с Игорем Пузиком.

13 сентября друг погибших, Владимир Грубник, приложил к публикации о смерти товарищей скриншоты своей переписки с одним из них, «Гудвином» (Дмитрий Лысаковский), в которой сам Лысаковский говорит, что его отправили на передовую без снабжения и карт минных полей, чтобы избавиться от него и других неудобных командиров с позывными «Злой» и «Ветер».

24 сентября военкор Александр Коц сообщил о кадровых изменениях после гибели «Эрнеста» и «Гудвина». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вдова военкора Бентли высказалась о деле об убийстве ее супруга.