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Скончался экс-глава воздушной разведки ДНР

«ПриZрак Новороссии»: экс-глава разведки ДНР Лысаковский скончался в зоне СВО

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Дмитрий Лысаковский/VK

Бывший глава воздушной разведки ДНР Дмитрий Лысаковский скончался в зоне СВО. Об этом сообщил на канале Telegram-канал «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник.

Автор канала приложил к публикации о смерти товарища скриншоты своей переписки с ним, в которой сам Лысаковский говорит, что его отправили на передовую без снабжения и карт минных полей, чтобы избавиться от него и других неудобных неким командирам с позывными «Злой» и «Ветер».

«Им был приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истиную подоплеку «приказа». Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, — через 4 дня — оба 200», — рассказал о судьбе товарищей Грубник.

До этого в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который наклеил три плаката на могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» заставили извиниться на камеру осквернителей могилы Пригожина.

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