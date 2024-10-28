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Украинские власти заканчивают строительство линий обороны в Запорожье

Глава ОВА Федоров: ВСУ заканчивают строительство укреплений в Запорожье

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Oleksandr Klymenko/Reuters

На подконтрольной украинским властям территории в Запорожской области заканчивается строительство второй и третьей линии обороны. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По словам Федорова, перед украинскими военными поставлена задача «сделать Запорожскую область крепостью». Всего в регионе предполагается построить три линии обороны. Первая была готова в середине лета, вторая «уже закончена на 99,9%, третья линия будет закончена условно в ближайшие недели». Фортификационные сооружения постоянно модернизируются — в частности, в них предусмотрена защита от FPV-дронов.

23 октября британский журнал Economist сообщил, что украинские власти опасаются наступления России на город Запорожье, который сейчас контролируется Киевом.

Перед этим, 8 октября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что украинские солдаты начали возводить в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов, а также у Красноармейска (Покровска) в ДНР укрепрайоны с подземными бетонными бункерами.

Ранее в ВСУ признали успехи российской армии в Запорожской области.

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