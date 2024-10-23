В Киеве опасаются наступления российской армии на город Запорожье

На Украине опасаются взятия Россией под контроль города Запорожье. Об этом, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, сообщает британский журнал Economist.

По его словам, следующей целью российских войск может стать наступление на город Запорожье, который в настоящее время находится под властью Украины.

21 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились надводные беспилотные аппараты, применяемые для атак на Крым.

20 октября подполье сообщило об ударе по складу и ликвидации украинских военных в Запорожье.

Ранее ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ в Запорожской области.