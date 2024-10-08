Украинские солдаты начали возводить в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов, а также у Красноармейска в ДНР укрепрайоны с подземными бетонными бункерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

По его словам, Вооруженные силы Украины возводят бункеры, так как опасаются наступления на этом участке фронта российской армии.

Похожие укрепления выросли и на границе Днепропетровской области Украины с ДНР в районе Красноармейска (украинское название Покровск).

В начале октября Рогов сообщил о повторном ударе ВСУ по больнице в Запорожской области. Он отметил, оба удара наносили с территории подконтрольного Киеву города Николаева. В результате обстрелов никто не пострадал. О предыдущем обстреле больницы в Каменке-Днепровской Рогов сообщал днем 1 октября.

Ранее российские войска ударили по складу с боеприпасами ВСУ под Харьковом.