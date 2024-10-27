Стало известно о попытках ВСУ выйти из Селидово

В настоящее время оставшаяся часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидове Донецкой народной республики (ДНР) пытается покинуть город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Последние группы противника пытаются выходить через западную окраину Селидова. Получается не очень. Остались точечные очаги сопротивления в частном секторе», — сказали силовики.

По данным силовых структур, оборона украинской армии в Селидове практически провалена.

Накануне военный корреспондент Александр Коц заявил, что Селидово переходит под контроль ВС России. Как указал журналист, подразделения российской армии уже присутствуют в Вишневом и продвигаются к Новодмитровке от западных окраин Цукурино, формируя выступ фронта.

27 октября военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что организованной обороны украинских войск в Селидово больше не существует. Как утверждал военкор, в ходе зачистки в населенном пункте выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления.

Ранее появилось видео, как ВС РФ ворвались в Селидово на пылающем танке.