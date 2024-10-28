На Украине подтвердили переход большей части Селидово под контроль России

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации взяли под контроль большую часть города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический проект Deep State в Telegram-канале.

Отмечается, что под полный контроль российской армии также перешли город Горняк и поселок Богоявленка в ДНР. Однако небольшая часть Богоявленки находится в серой зоне.

27 октября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что организованной обороны украинских войск в Селидово больше не существует. Как утверждал военкор, в ходе зачистки в населенном пункте выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления.

По словам капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина, город Селидово является важным логистическим узлом в зоне боевых действий, российские войска планировали взять населенный пункт под контроль еще в прошлом году.

Ранее стало известно о попытках ВСУ выйти из Селидово.