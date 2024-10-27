Военкор заявил об отсутствии организованной обороны ВСУ в Селидово

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале, что организованной обороны украинских войск в городе Селидово Донецкой народной республики (ДНР) больше не существует.

Как утверждает военкор, в ходе зачистки в населенном пункте выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления. Кроме того, «идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

26 октября Telegram-канал Shot сообщал, что военные 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка совершили «огненный прорыв» с южной стороны города Селидово. В этот же день военкор Александр Коц заявлял, что населенный пункт переходит под контроль ВС России. По его словам, город является важным узлом обороны Покровска и центральным опорным пунктом в большом укрепрайоне ВСУ.

Днем ранее источник в силовых структурах рассказал ТАСС, что украинские военнослужащие не прекращают попытки выйти из Селидово и спасти личный состав. При этом ВСУ якобы выходят группами по простреливаемым дорогам, из-за чего теряют «большое количество людей».

Ранее украинский офицер призвал готовиться к обороне Днепропетровской области.