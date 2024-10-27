Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор заявил об отсутствии организованной обороны ВСУ в Селидово

Военкор Котенок: организованной обороны ВСУ в Селидово в ДНР уже не существует

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале, что организованной обороны украинских войск в городе Селидово Донецкой народной республики (ДНР) больше не существует.

Как утверждает военкор, в ходе зачистки в населенном пункте выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления. Кроме того, «идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

26 октября Telegram-канал Shot сообщал, что военные 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка совершили «огненный прорыв» с южной стороны города Селидово. В этот же день военкор Александр Коц заявлял, что населенный пункт переходит под контроль ВС России. По его словам, город является важным узлом обороны Покровска и центральным опорным пунктом в большом укрепрайоне ВСУ.

Днем ранее источник в силовых структурах рассказал ТАСС, что украинские военнослужащие не прекращают попытки выйти из Селидово и спасти личный состав. При этом ВСУ якобы выходят группами по простреливаемым дорогам, из-за чего теряют «большое количество людей».

Ранее украинский офицер призвал готовиться к обороне Днепропетровской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами