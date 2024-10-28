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Минобороны РФ рассказало о раненом бойце, в одиночку оборонявшем здание

Минобороны РФ: раненый российский боец в одиночку оборонял здание в зоне СВО

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Военнослужащий ВС России младший сержант Владислав Куданов получил ранение в зоне специальной военной операции и на протяжении двух недель в одиночку оборонял стратегически важное здание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Несмотря на полученное ранение, младший сержант Владислав Куданов оборонял одно из стратегически важных зданий на протяжении 14 дней до подхода основных сил», — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что действия Куданова позволили российским подразделениям зайти в один из населенных пунктов и впоследствии установить над ним контроль.

17 октября президент России Владимир Путин во время встречи с участниками турнира для ветеранов спецоперации «Герои нашего времени» заявил, что страна всегда будет помнить подвиги бойцов СВО. Он выразил уверенность, что для участников СВО — людей, «которые не побоялись под пули идти», — нет ничего, что бы остановило их жизнь.

Кроме того, глава государства подчеркивал, что участники специальной военной операции на Украине, которые в настоящее время отстаивают суверенитет РФ, являются подлинной опорой страны.

Ранее Путин потребовал от чиновников работать так же напряженно, как участники СВО.

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Операция на Украине
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