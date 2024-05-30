Путин заявил, что участники СВО являются опорой РФ

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине, которые в настоящее время отстаивают суверенитет РФ, являются подлинной опорой страны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

В четверг, 30 мая, в Кремле проходит церемония вручения государственных наград. Глава государства по традиции произнес речь, в ходе которой особенно выделил заслуги военнослужащих и работников госпиталей.

«Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», — сказал Путин, после чего вручил присутствующим на мероприятии солдатам звезды Героев России.

Кроме того, российский лидер наградил ветерана Великой Отечественной войны Ибрагимпаша Садыкова. Недавно мужчина отпраздновал 100-й день рождения. При этом он рассказал главе государства о желании отправиться в зону СВО и пожаловался, что его не взяли добровольцем.

До этого президент провел встречу с членами многодетных семей. На мероприятии Путин рассказал, что поддержка участников боевых действий на Украине со стороны россиян является одной из основ успехов военнослужащих на поле боя.

Ранее Путин потребовал от чиновников работать так же напряженно, как участники СВО.