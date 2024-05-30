Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что участники СВО являются опорой РФ

Путин назвал участников спецоперации на Украине опорой РФ

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине, которые в настоящее время отстаивают суверенитет РФ, являются подлинной опорой страны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

В четверг, 30 мая, в Кремле проходит церемония вручения государственных наград. Глава государства по традиции произнес речь, в ходе которой особенно выделил заслуги военнослужащих и работников госпиталей.

«Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», — сказал Путин, после чего вручил присутствующим на мероприятии солдатам звезды Героев России.

Кроме того, российский лидер наградил ветерана Великой Отечественной войны Ибрагимпаша Садыкова. Недавно мужчина отпраздновал 100-й день рождения. При этом он рассказал главе государства о желании отправиться в зону СВО и пожаловался, что его не взяли добровольцем.

До этого президент провел встречу с членами многодетных семей. На мероприятии Путин рассказал, что поддержка участников боевых действий на Украине со стороны россиян является одной из основ успехов военнослужащих на поле боя.

Ранее Путин потребовал от чиновников работать так же напряженно, как участники СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами