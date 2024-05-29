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Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам

Путин призвал чиновников работать постоянно и напряженно, как бойцы СВО

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российские власти должны работать постоянно и напряженно, как бойцы на передовой СВО. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

Российский лидер призвал не забывать, что ключевые для России вопросы сейчас решаются на поле боя.

Днем 29 мая Путин распорядился обеспечить создание в Краснодарском крае объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).

В этот же день президент России поручил правительству подготовить и представить предложения по обеспечению транспортной доступности курорта «Приморск».

Кроме того, Путин подписал закон, устанавливающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций в размере до 100 тысяч рублей за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Ранее Путин подписал закон о создании в России реестра должников по алиментам.

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