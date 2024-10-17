Путин заявил участникам СВО, что о них всегда будут помнить

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками турнира для ветеранов спецоперации «Герои нашего времени» заявил, что страна всегда будет помнить подвиги бойцов СВО. Слова президента передает РИА Новости.

«Вся Россия вас будет помнить. Постоянно. Всегда», — заявил Путин.

Президент России также выразил уверенность, что для участников СВО — людей, «которые не побоялись под пули идти», — нет ничего, что бы остановило их жизнь.

30 августа Путин сказал, что среди участников специальной военной операции есть много талантливых людей, поэтому при их желании бойцов нужно устраивать на работу в гражданских структурах.

До этого Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников спецоперации на Украине к воспитательной работе с детьми и молодежью во всех регионах РФ. По его словам, для этого нужно развивать отделения организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи».

Ранее Путин пообещал восстановить Донбасс.