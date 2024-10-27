Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вооруженные силы РФ продолжают разгром группировки ВСУ в Курской области

МО: российские военные продолжают разгром ВСУ, вторгшихся в Курскую область

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные продолжают успешно уничтожать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая вторглась в Курскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные операции, в ходе которых они нанесли поражения 22-й, 41-й и 115-й механизированным бригадам, а также 17-й танковой бригаде, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 36-й бригаде морской пехоты и 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивашенко и Плёхово.

Группировка также успешно отразила восемь контратак противника в указанных районах. По данным Минобороны, ВСУ понесли значительные потери, составившие до 60 человек, а также потеряли бронетранспортер «Stryker» американского производства. Один из украинских военнослужащих сдался в плен.

25 октября Путин заявил, что российские части создали надежное кольцо окружения вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и сейчас зажимают его.

Ранее в Госдуме заявили о попытках ВСУ найти выход из «капкана» в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами