Российские военные продолжают успешно уничтожать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая вторглась в Курскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные операции, в ходе которых они нанесли поражения 22-й, 41-й и 115-й механизированным бригадам, а также 17-й танковой бригаде, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 36-й бригаде морской пехоты и 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивашенко и Плёхово.

Группировка также успешно отразила восемь контратак противника в указанных районах. По данным Минобороны, ВСУ понесли значительные потери, составившие до 60 человек, а также потеряли бронетранспортер «Stryker» американского производства. Один из украинских военнослужащих сдался в плен.

25 октября Путин заявил, что российские части создали надежное кольцо окружения вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и сейчас зажимают его.

Ранее в Госдуме заявили о попытках ВСУ найти выход из «капкана» в Курской области.