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В Госдуме заявили о попытках ВСУ найти выход из «капкана» в Курской области

Депутат Колесник: ВСУ пытаются найти выход из окружения в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, предпринимают попытки вырваться из окружения, в которое они попали в Курской области. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, что они пытаются вырваться из окружения и как-то по нашим территориям выйти через границу к себе. Потому что закрыли мы их очень хорошо в окружение. Кольцо плотное. Они пытаются в любом направлении выход искать», — сказал депутат.

По его словам, украинские подразделения не имеют вариантов вырваться из окружения, поскольку «там клещи захлопнулись крепко».

Парламентарий также не исключил новые попытки ВСУ прорваться через границу с Курской областью.

«В военном деле обычно таким образом мелкими группами пытаются нащупать слабые места, чтобы вырваться на какой-то там направлении, чтобы маневрировать», — заявил он.

Колесник добавил, что ВСУ ищут выход из «капкана».

На этой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России создали надежное кольцо окружения вокруг украинских подразделений в Курской области и сейчас зажимают его.

С 6 августа российские войска ведут бои с ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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