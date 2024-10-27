Средства ПВО сбили три украинских дрона над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении трех беспилотников над территорией региона.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало об уничтожении пяти беспилотников над Белгородской и Курской областями.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в свою очередь заявлял, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили и уничтожили 10 дронов Вооруженных сил Украины над регионом.

26 октября два дрона Вооруженных сил Украины ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области. В здании оказались повреждены балконы, окна, кровля и фасад. Также получило повреждения остекление социального объекта.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.