В Орловской области подсчитали число сбитых за сутки дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили и уничтожили 10 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, ночью в воздушном пространстве субъекта сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Остальные дроны ликвидировали в светлое время суток.

«К счастью, ни один из них не смог нанести никаких повреждений. Оперативными службами проводятся соответствующие проверки на местах происшествий», — подчеркнул Клычков.

Губернатор выразил уверенность, что бойцы ВСУ стали чаще атаковать Орловскую область из-за «бессилия и злобы». Несмотря на это, власти региона сохраняют спокойствие и готовность отражать удары.

Утром 27 октября глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в течение ночи в регионе ликвидировали 11 украинских БПЛА. Российские системы ПВО начали перехватывать дроны в 21:25, когда на территории субъекта ввели красный уровень угрозы.

В результате атаки со стороны ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Сотрудники оперативных служб до утра обезвреживали обломки беспилотников, упавшие на землю.

Ранее в администрации Тамбовской области рассказали о ночной атаке украинских БПЛА.