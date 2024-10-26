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Беспилотники ВСУ повредили многоквартирный дом в Белгородской области

Губернатор Гладков: дроны ВСУ повредили многоквартирный дом в Шебекино

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Шебекинский муниципальный округ Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что, по предварительной информации, в результате атак никто не пострадал.

По словам чиновника, два дрона ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино. В здании повреждены балконы, окна, кровля и фасад. Кроме того, получило повреждения остекление социального объекта.

Он также сообщил, что в результате другой атаки БПЛА на территории производственного предприятия перебита газовая труба. 

В селе Муром беспилотник нанес удар по припаркованному легковому автомобилю. У машины повреждены багажник и заднее стекло.

Губернатор добавил, что на местах работают оперативные службы.

24 октября ВСУ при помощи дронов атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, в Шебекино под обстрел попал жилой дом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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