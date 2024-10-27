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Минобороны сообщило о сбитых дронах в двух российских регионах

МО: средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской и Курской областями

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и три — над Курской. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в период с 11:50 до 12:40 мск.

Незадолго до этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что российские системы ПВО за сутки перехватили и уничтожили 10 дронов Вооруженных сил Украины над регионом.

Утром 27 октября глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в течение ночи в регионе ликвидировали 11 украинских БПЛА. Российские системы ПВО начали перехватывать дроны в 21:25, когда на территории субъекта ввели красный уровень угрозы.

В результате атаки со стороны украинских войск никто из местных жителей не пострадал. Сотрудники оперативных служб до утра обезвреживали обломки беспилотников, упавшие на землю.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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