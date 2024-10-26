Путин отметил действия 77-го зенитного ракетного полка в ходе СВО

Президент России Владимир Путин поздравил 77-й зенитный ракетный полк с присвоением наименования «гвардейский». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — сказано в обращении Путина к военнослужащим.

Президент России выразил убежденность в том, что гвардейцы и впредь будут хранить верность присяге, а также с честью служить Родине, надежно обеспечивая безопасность и мирную жизнь граждан РФ.

25 октября Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку почетное наименование «гвардейский» за массовый героизм и отвагу.

В этот же день российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, а также выделил ее заслуги на Курском направлении. По словам главы государства, морпехи из этой бригады совершили прорыв и создали основные условия для успешных действий Вооруженных сил РФ на данном направлении.

Ранее Путин заявил, что российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области.