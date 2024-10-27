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Российский истребитель ударил по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области

Экипаж СУ-35 поразил опорный пункт и живую силу ВСУ в Курской области

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Телеграм-канал «Минобороны России»

Российский экипаж Су-35с выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в приграничных районах Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, истребитель Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. После выполнения боевой задачи и получения доклада от разведки экипажи вернулись на аэродромы.

Накануне российские военные остановили подразделения Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться через российскую границу в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли около 10 военных и боевую машину пехоты CV-90. Один украинский военный сдался в плен.

На этой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы создали надежное кольцо окружения вокруг украинских подразделений в Курской области и сейчас зажимают его.

С 6 августа российские войска ведут бои с ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Госдуме заявили о попытках ВСУ найти выход из «капкана» в Курской области.

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