Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке прорыва через границу

Российские военные остановили подразделения Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли около 10 военных и боевую машину пехоты CV-90. Один украинский военный сдался в плен.

25 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные взяли в окружение в Курской области около двух тысяч солдат и офицеров Вооруженных сил Украины на территории около 6 на 15 км.

До этого Путин заявлял, что украинское командование потеряло стабильное управление своими подразделениями, которые находятся в Курской области с 6 августа.

Ранее в Курской области подсчитали ущерб, причиненный бизнесу при вторжении ВСУ.