Путин подписал закон о расчете военных пенсий

В России уточнили порядок расчета пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте говорится, что с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении таких пенсий, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. До этого данный показатель составлял 89,32%.

На этой неделе депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» представили законопроект, который предлагает учитывать время службы в армии в северных регионах РФ как стаж для получения досрочной страховой пенсии по старости.

С 1 октября в России проиндексировали военные пенсии. Индексация пенсий затронула граждан, проходивших службу в армии, органах внутренних дел, войсках национальной гвардии и других ведомствах.

Ранее Путин подписал указ о 100% компенсации пенсий военным пенсионерам — участникам СВО.