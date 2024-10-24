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Военным в районах Крайнего Севера могут разрешить выходить на пенсию досрочно

В ГД внесли проект о досрочной пенсии для военных в районах Крайнего Севера

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Пресс-служба Центрального военного округа

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» представили законопроект, который предлагает учитывать время службы в армии в северных регионах России как стаж для получения досрочной страховой пенсии по старости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается засчитывать период военной службы, иной приравненной к ней службы в районах Крайнего Севера в стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости», — сказано в пояснительной записке.

В сопроводительных документах к законопроекту уточняется, что в соответствии с действующим законодательством, лица, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 7 лет и 6 месяцев, имеют право на получение страховой пенсии с особыми льготами.

Согласно этим льготам, за каждый полный год работы в таких районах пенсионный возраст снижается на 4 месяца. Однако эта норма не распространяется на военнослужащих.

До этого стало известно, что с 1 января 2025 года могут быть проиндексированы страховые пенсии на 7,3%. Аналогичные процедуры запланированы в 2026 году — на 4,5% и 5,5%, а также в 2027 году — на 4% и 4,1%.

Ранее в России проиндексировали военные пенсии.

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