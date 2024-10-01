В России подняли пенсии и зарплаты для некоторых граждан

С 1 октября в России проиндексировали военные пенсии и зарплаты бюджетников. Об этом свидетельствуют федеральный закон и распоряжение правительства.

Согласно закону, индексация пенсий затронула граждан, проходивших службу в армии, органах внутренних дел, войсках национальной гвардии и других ведомствах. Кроме того, выплаты увеличат для россиян, которые в сентябре отметили 80-летие. В этом случае удвоится фиксированная выплата, которая составляла 8134,88 рубля.

Из распоряжения правительства следует, что с 1 октября зарплаты бюджетников вырастут на 5,1%. Индексация затронет учителей, медицинских работников, а также работников сферы культуры, если их учреждение имеет федеральный статус.

До этого стало известно, что с 1 января 2025 года могут быть проиндексированы страховые пенсии на 7,3%. Аналогичные процедуры запланированы в 2026 году — на 4,5% и 5,5%, а также в 2027 году — на 4% и 4,1%.

Ранее в Минфине РФ анонсировали возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.