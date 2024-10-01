Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подняли пенсии и зарплаты для некоторых граждан

Пенсии военных и зарплаты бюджетников проиндексировали с 1 октября

close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 октября в России проиндексировали военные пенсии и зарплаты бюджетников. Об этом свидетельствуют федеральный закон и распоряжение правительства.

Согласно закону, индексация пенсий затронула граждан, проходивших службу в армии, органах внутренних дел, войсках национальной гвардии и других ведомствах. Кроме того, выплаты увеличат для россиян, которые в сентябре отметили 80-летие. В этом случае удвоится фиксированная выплата, которая составляла 8134,88 рубля.

Из распоряжения правительства следует, что с 1 октября зарплаты бюджетников вырастут на 5,1%. Индексация затронет учителей, медицинских работников, а также работников сферы культуры, если их учреждение имеет федеральный статус.

До этого стало известно, что с 1 января 2025 года могут быть проиндексированы страховые пенсии на 7,3%. Аналогичные процедуры запланированы в 2026 году — на 4,5% и 5,5%, а также в 2027 году — на 4% и 4,1%.

Ранее в Минфине РФ анонсировали возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами