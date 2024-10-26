Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Военные группировки ВС РФ «Север» отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины в направлении нескольких населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения вторжения украинской армии в Курскую область.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и пять боевых бронированных машин. Семь украинских солдат сдались в плен.

25 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные взяли в окружение в Курской области около двух тысяч солдат и офицеров Вооруженных сил Украины на территории около 6 на 15 км.

До этого российский президент заявлял, что украинское командование потеряло стабильное управление своими подразделениями, которые находятся в Курской области с 6 августа.

Ранее в США заявили о возможной отправке северокорейских войск в Курскую область.