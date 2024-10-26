Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о возможной отправке северокорейских войск под Курск

Кирби утверждает, что Россия направит войска из Северной Кореи в Курскую область

close
Evelyn Hockstein/Reuters

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга предположил, что войска из КНДР, якобы находящиеся на территории России, будут отправлены в Курскую область.

При этом он отметил, что Соединенным Штатам неизвестно, что именно северокорейские войска будут делать в российском регионе.

«Возможно, даже вероятно, что, по крайней мере, некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным», — сказал Кирби.

До этого Кирби заявлял, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР. Американским службам пока неизвестно, будут ли северокорейские военнослужащие участвовать в конфликте на Украине.

При этом в РФ и КНДР называли ложными сообщения об отправке северокорейских бойцов на СВО.

Ранее Путин прокомментировал информацию о якобы наличии военных КНДР в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами