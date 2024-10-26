В США заявили о возможной отправке северокорейских войск под Курск

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга предположил, что войска из КНДР, якобы находящиеся на территории России, будут отправлены в Курскую область.

При этом он отметил, что Соединенным Штатам неизвестно, что именно северокорейские войска будут делать в российском регионе.

«Возможно, даже вероятно, что, по крайней мере, некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным», — сказал Кирби.

До этого Кирби заявлял, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР. Американским службам пока неизвестно, будут ли северокорейские военнослужащие участвовать в конфликте на Украине.

При этом в РФ и КНДР называли ложными сообщения об отправке северокорейских бойцов на СВО.

Ранее Путин прокомментировал информацию о якобы наличии военных КНДР в России.