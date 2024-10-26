Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) ослабла. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Моральный дух среди солдат, похоже, сломлен», — сообщил эксперт.

По его словам, бойцы ВСУ понимают, что попали в окружение на этом участке фронта и не верят, что украинская армия сможет их освободить.

25 октября полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков призвал командование ВСУ вывести бойцов из Курахово до того, как город окружили российские войска. Он уверен, что в ближайшее время начнется битва за город, и украинским офицерам нужно выводить подразделения, чтобы не попасть в окружение.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации и складу боекомплекта ВСУ в Курахово. Авиационный удар был нанесен с применением ФАБ-3000, которая весит более трех тонн и несет не менее 1,2 тонны взрывчатки.

До этого издание Pais со ссылкой на украинского командира писало, что 116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ устроила мятеж во время нахождения на позициях в Курахово, военные отказались выполнять приказы, после чего их переправили в Сумскую область, откуда ведется вторжение в Курскую область.

Ранее в ВСУ пожаловались на увеличение дальности сброса российских бомб.