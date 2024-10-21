116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ устроила мятеж во время нахождения на позициях в городе Курахово в ДНР, военные отказались выполнять приказы, после чего их переправили в Сумскую область. Об этом сообщает испанское издание Pais со ссылкой на украинского командира.

«Они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область», — сказал он.

21 октября стало известно, что в украинской армии регулярно происходят массовые бунты. Был случай, когда 100 военных ВСУ оставили свои позиции в Угледаре за несколько дней до того, как российская армия взяла город под контроль.

7 октября британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что бригады ВСУ начали бунтовать после потери Угледара. По его словам, появляется все больше сообщений о деморализации в армии Украины, они не ограничиваются ситуацией вокруг Угледара. Солдаты ВСУ жалуются на нехватку подготовку и оборудования, указал аналитик. Он сослался на «все новые новости о масштабах катастрофы в Угледаре», куда многие украинские войска «просто отказались ехать».

Ранее в ВСУ сообщили, что населенный пункт в ДНР может попасть в окружение ВС РФ.