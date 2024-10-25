В ВСУ пожаловались на увеличение дальности сброса российских бомб

Пресс-секретарь сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин заявил об увеличении дальности работы российских корректируемых авиабомб (КАБ). Его слова приводит «РБК-Украина».

«Противник внес изменения в конструкцию этих авиационных бомб, и они теперь долетают значительно дальше, чем было раньше», — заявил он.

Волошин добавил, что российская армия применяет КАБ на расстояния до 30 километров от линии фронта. По его словам, это можно увидеть на Запорожском, Харьковском, а также Краматорском направлениях.

Незадолго до этого российское Минобороны отчиталось об ударе Вооруженных сил России по пункту временной дислокации и складу боекомплекта Вооруженных сил Украины в городе Курахово, который расположен в Донецкой народной республике. Авиационный удар был нанесен с применением ФАБ-3000, которая весит более трех тонн и несет не менее 1,2 тонны взрывчатки.

Накануне российское оборонное ведомство опубликовало видео с кадрами нанесения удара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации беспилотников ВСУ в Курахово.

Ранее сообщалось о сбросе «умных» авиабомб на опорный пункт ВСУ в Курской области.