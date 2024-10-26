Мать российского военнопленного рассказала, как за жизнь сына ВСУ требуют деньги

Мать попавшего в украинский плен российского военнослужащего Николая Шепилова Валентина рассказала РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) требуют деньги за его жизнь.

По словам Валентины, по телефону украинские военные заявили, что ей нужно отдать деньги «за убитых украинских солдат», за квадрокоптер, который подбил ее сын, а также за то, что взявшие мужчину в плен якобы всю ночь «возили его по больничкам».

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в ходе поездки в Катар она договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о взаимном содействии компетентным органам в ускорении обмена пленными.

18 октября РФ и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками. Посреднические усилия гуманитарного характера при этом оказали ОАЭ, которые за время конфликта помогли Москве и Киеву обменять 2184 человека. Предыдущий обмен пленными состоялся 14 сентября: тогда в результате переговорного процесса в Россию вернули 103 военных, захваченных в Курской области.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал устроить госпереворот на Украине.