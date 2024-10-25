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Омбудсмены договорились о содействии в ускорении обмена пленными между РФ и Украиной

Омбудсмены РФ и Украины договорились о содействии в ускорении обмена пленными

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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в ходе поездки в Катар она договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о взаимном содействии компетентным органам в ускорении обмена пленными. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале российского омбудсмена.

Кроме того, Москалькова и Лубинец обменялись в столице Катара Дохе письмами от российских и украинских пленных, адресованных их семьям.

18 октября РФ и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками. Посреднические усилия гуманитарного характера при этом оказали Объединенные Арабские Эмираты, которые за время конфликта помогли Москве и Киеву обменять 2184 человека. Предыдущий обмен пленными состоялся 14 сентября: тогда в результате переговорного процесса в Россию вернули 103 военных, захваченных в Курской области.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал устроить госпереворот на Украине.

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