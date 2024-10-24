Власти Украины виноваты в том, что в стране не осталось способных воевать людей, поэтому стране нужен Майдан. Об этом рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Багрий, передает РИА Новости.

Солдат задался вопросом, как можно было допустить действующего президента Украины Владимира Зеленского к власти. По его словам, нынешнее руководство уничтожает страну и людей на поле боя, Зеленского нужно отстранить.

Багрий также отметил, что всех, кто на Украине не хочет воевать, не смогут посадить в тюрьмы.

Боец также рассказал, что некоторые граждане, пойманные военными комиссариатами, сбегают, однако, если их ловят во второй раз, то отправляют сразу на фронт.

До этого украинские солдаты, сдавшиеся на Харьковском направлении, заявили, что не хотят отдавать свою жизнь за интересы президента Украины Владимира Зеленского и политиков США.

Также сообщалось, что попавший в плен украинский солдат Яков Дорожеченко отказался от возможного обмена и возвращения на родину в пользу жизни в России.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об отношении к военкомам на Украине.